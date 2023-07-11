插画网站 pixivFANBOX 更新运营规则，禁止通过外链绕开 AI 生成禁令

IT之家 7 月 11 日消息，日本大型插画网站 pixivFANBOX 今日更新运营规则，自 7 月 25 日起禁止用户通过加入外链的方式绕开 AI 生成禁令。

IT之家此前报道，FANBOX 平台在 5 月宣布，禁止上传和销售使用 Midjourney 、 Stable Diffusion 等 AI 艺术工具生成的插图。

FANBOX 目前普遍采用订阅制度，用户在向画师按月支付订阅费用后，即可获得画师每月定期更新的数字插画作品。在 AI 禁令实施后，FANBOX 发现，一些投机取巧的用户选择在该平台继续提供付费订阅服务，并加入外链在其他外部网站提供 AI 生成插画，从而绕开 FANBOX 的 AI 禁令。

基于这种情况，FANBOX 今日更新规定，画师不得出于披露作品的目的将用户引导至外部在线存储服务或其他外部网站。该公告明确指出这项修改针对的正是生成式 AI 作品泛滥的情况。

此外，公告也给出了 FANBOX 对 AI 生成作品的定义：“在全部或主要部分的制作过程中使用 AI（包括类似技术）生成的作品，或者仅对 AI 生成内容进行轻微加工或修改的作品。”

公告表示，自行创作的插画通过 AI 自动上色、作品中包含 AI 翻译的文案、使用 AI 生成的作品解释文本等均不属于被禁止的范畴。Fanbox 呼吁用户在 7 月 25 日新条款生效前更正或撤回相关内容。

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