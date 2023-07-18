小米 RedmiBook Pro 15 锐龙版 2023 官方测试：《原神》1200p 60fps

IT之家 7 月 18 日消息，小米 RedmiBook Pro 15 锐龙版 2023 将在 7 月 19 推出，搭载 R7 7840HS 和 3.2K 120Hz 屏。现在，官方放出了这款笔记本的性能测试信息。

CPU 性能方面，官方测试发现 R7 7840HS 对比上代 R7 6800H 单核性能提升达 18.21%，多核性能提升达 21.72%，同时在生产力上也有 10% 的提升，32W 即可实现 Zen 3+ 架构处理器 55W 的性能水平。

核显方面，R7 7840HS 的 780M 核显性能较上代提升约 20%，实测 《原神》、《极限竞速：地平线 5》、《赛博朋克 2077》、《荒野大镖客 2》这些爆款游戏都能达到流畅玩的程度。

据IT之家稍早前报道，这款笔记本搭载的 R7 7840HS 处理器支持 54W 性能释放，双风扇 + 双热管设计，配备的内存为 LPDDR5-6400 规格。此外，这款笔记本配备 3.2K 120Hz 500nits HDR 屏，采用高端 CNC 一体精雕工艺，定位“5000 元档”。

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