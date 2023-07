消息称小米 To B 副总裁离职，加入爱奇艺 VR 公司任 CEO

IT之家 7 月 17 日消息,据 36 氪报道,从多位内部人士处获悉,小米集团 To B 业务副总裁白鹏近日离职,加盟爱奇艺旗下的 VR 公司“梦想绽放”,担任 CEO 一职。这是一次跨界的挑战,因为白鹏在小米的主要经历是负责视频、电视、互联网商业等业务,而“梦想绽放”则是一家专注于 VR 设备和内容的公司。

据了解,白鹏在 2021 年 5 月被任命为小米集团 To B 业务副总裁,主要负责向地产、酒店、公寓、养老、公寓等行业输出定制化的小米终端产品,如手机、电视、音箱、平板等。他曾提出了在 2021 年实现 20 亿元营收,三年内做到百亿元营收的雄心壮志。然而,由于 To B 业务涉及底层软件架构的定制化,沟通成本高,资源投入不足,小米内部并没有给予足够的支持。在小米转向造车、收缩战线的大背景下,To B 业务也被自然而然地放弃了。据悉,这一部门原有 40 多名员工,到 2022 年年底已经被裁撤或分散到其他部门。

白鹏的离开也许是无奈之举,但他选择加入的“梦想绽放”也并非一帆风顺。这家公司是爱奇艺内部孵化、运营的 VR 公司,主要生产和销售 VR 一体机,并提供 VR 平台和内容服务。2023 年 1 月,该公司宣布完成 4 亿元 C 轮融资,由青岛经控集团和真知资本共同出资。为了拿到这笔钱,该公司还将总部从北京迁至青岛西海岸新区。

然而,“梦想绽放”的现金流却十分紧张。多位消息人士透露,这笔融资并非一次性到账,而是分阶段拨款,并有对赌条款。“梦想绽放”没有完成既定的销量目标,因此没有办法拿到完整的融资款项,只拿到了几千万。为了节省开支,“梦想绽放”今年以来已经进行了两次裁员,软件部门受到重创。据估算,该公司今年以来的裁撤比例超过了 50%,目前只剩不到百名员工。

由于人员动荡,“梦想绽放”的研发也陷入停滞。除了 VR 方向,“梦想绽放”还曾布局 AR 相关的光波导方向研发,但这些方向近期已暂停。此外,“梦想绽放”的 VR 平台和内容上新速度也明显放缓。IT之家注意到,IDC 数据显示,2022 年中国 VR 设备销量为 110 万台,其中,“梦想绽放”的产品仅占国内总出货量的 7% 左右。

内部人士称,在 VR 领域,“梦想绽放”接下来将把发展重心从 To C 端转向 To B 端。这是一个相对容易做的市场,因为 To B 端的场景和需求更明确,也能给公司回血。比如,在汽车培训、博物馆、工业设计等场景,行业对 VR 设备有一定的需求和热情。但是,这个市场也不大,竞争对手也不少,如 HTC、大朋和 Pico 等。

白鹏的加入能否给“梦想绽放”带来转机,这还是一个未知数。白鹏最大的优势是销售能力,但他并没有 VR 行业的相关经验。在这个全新的领域,他要挽救这家风雨飘摇的公司,不是一件容易的事。

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。