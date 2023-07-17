消息称小米 To B 副总裁离职，加入爱奇艺 VR 公司任 CEO

IT之家 7 月 17 日消息，据 36 氪报道，从多位内部人士处获悉，小米集团 To B 业务副总裁白鹏近日离职，加盟爱奇艺旗下的 VR 公司“梦想绽放”，担任 CEO 一职。这是一次跨界的挑战，因为白鹏在小米的主要经历是负责视频、电视、互联网商业等业务，而“梦想绽放”则是一家专注于 VR 设备和内容的公司。

据了解，白鹏在 2021 年 5 月被任命为小米集团 To B 业务副总裁，主要负责向地产、酒店、公寓、养老、公寓等行业输出定制化的小米终端产品，如手机、电视、音箱、平板等。他曾提出了在 2021 年实现 20 亿元营收，三年内做到百亿元营收的雄心壮志。然而，由于 To B 业务涉及底层软件架构的定制化，沟通成本高，资源投入不足，小米内部并没有给予足够的支持。在小米转向造车、收缩战线的大背景下，To B 业务也被自然而然地放弃了。据悉，这一部门原有 40 多名员工，到 2022 年年底已经被裁撤或分散到其他部门。

白鹏的离开也许是无奈之举，但他选择加入的“梦想绽放”也并非一帆风顺。这家公司是爱奇艺内部孵化、运营的 VR 公司，主要生产和销售 VR 一体机，并提供 VR 平台和内容服务。2023 年 1 月，该公司宣布完成 4 亿元 C 轮融资，由青岛经控集团和真知资本共同出资。为了拿到这笔钱，该公司还将总部从北京迁至青岛西海岸新区。

然而，“梦想绽放”的现金流却十分紧张。多位消息人士透露，这笔融资并非一次性到账，而是分阶段拨款，并有对赌条款。“梦想绽放”没有完成既定的销量目标，因此没有办法拿到完整的融资款项，只拿到了几千万。为了节省开支，“梦想绽放”今年以来已经进行了两次裁员，软件部门受到重创。据估算，该公司今年以来的裁撤比例超过了 50%，目前只剩不到百名员工。

由于人员动荡，“梦想绽放”的研发也陷入停滞。除了 VR 方向，“梦想绽放”还曾布局 AR 相关的光波导方向研发，但这些方向近期已暂停。此外，“梦想绽放”的 VR 平台和内容上新速度也明显放缓。IT之家注意到，IDC 数据显示，2022 年中国 VR 设备销量为 110 万台，其中，“梦想绽放”的产品仅占国内总出货量的 7% 左右。

内部人士称，在 VR 领域，“梦想绽放”接下来将把发展重心从 To C 端转向 To B 端。这是一个相对容易做的市场，因为 To B 端的场景和需求更明确，也能给公司回血。比如，在汽车培训、博物馆、工业设计等场景，行业对 VR 设备有一定的需求和热情。但是，这个市场也不大，竞争对手也不少，如 HTC、大朋和 Pico 等。

白鹏的加入能否给“梦想绽放”带来转机，这还是一个未知数。白鹏最大的优势是销售能力，但他并没有 VR 行业的相关经验。在这个全新的领域，他要挽救这家风雨飘摇的公司，不是一件容易的事。

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