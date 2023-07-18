一加 11 手机原神限定礼盒登陆美国市场，售价 799.99 美元

IT之家 7 月 18 日消息，一加官方今日宣布，一加 11 手机原神限定礼盒现已登陆美国市场，仅限 16GB+256GB 版本，售价 799.99 美元（IT之家备注：当前约 5736 元人民币）。

一加介绍称，这款特别版礼盒的灵感源自于传统便当盒，代表了璃月（《原神》及其衍生作品中的国家）的烹饪传统，以及香菱（《原神》中的角色）对卓越烹饪的追求。

礼盒内包含一加 11 手机、锅巴（《原神》中的角色）3D 定制说明书、香菱收藏卡、香菱贴纸、锅巴卡针等。

值得一提的是，一加早在今年 4 月就在国内推出了一加 Ace2 原神定制礼盒，海外版本只是将机型换成了一加 11，礼盒内容基本与国内版本一致。

一加 11 手机发布于 2023 年 1 月，该产品搭载骁龙 8 Gen 2 处理器，配备 LPDDR5X 内存以及 UFS4.0 闪存，采用 6.7 英寸 2.75D 柔性屏，后置 5000 万像素 IMX890 主摄，机身内置 5000mAh 电池，支持 100W 有线充电等。

锅巴 3D 说明书

香菱收藏卡

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