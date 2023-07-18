分析公司：Meta 的 Threads 日活降幅已达 20%，应用商店跌至第九

IT之家 7 月 18 日消息，Meta 的推特竞品 Threads 推出后，成为历来用户增速最快的应用，IT之家此前曾报道，Threads 上线仅 4 天，用户数便突破一亿，不过有分析公司的数据显示，Threads 日活如今已经明显呈现下降迹象，降幅同比上线首周，已达 20%。

▲ 图源 Similarweb

据 Cloudfare 平台和分析公司 SensorTower 的消息，Threads 在上线时内势如破竹，但后劲不足，在谷歌 Play 商店中，Threads 回落至第九位，被推特（第四位）所超过。

此外，他们还观察到 Threads 上的日活同比应用上线首周时下滑 20%，而用户平均使用时间同比应用上线首周时的 20 分钟缩短为 10 分钟。

Cloudfare 平台此前表示，在 Threads 应用上线首周，至少 6500 万名推特用户流向 Thread，Cloudflare 追踪访问推特的 DNS 服务器流量记录，显示推特的流量在 Threads 应用上线首日下滑 11%。

分析师认为 Threads 的流量下降的原因，除了用户兴趣减退外，也受到了欧盟相关部门的影响。Threads 应用目前还未通过欧盟相关部门监管审核，因此 Meta 暂时屏蔽了欧盟地区用户，直到相关部门审核完成方可使用。

▲ 图源 SensorTower

分析师同时指出，Threads 依然有一定潜力挑战推特的地位。不过他们也同时指出，当下 Threads 应用只是用户“将对推特的恼火” 付诸于行动，因此才投奔至新平台中，Threads 目前仅仅是推特的复制品，还需要有更强大的特色才能留住用户。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。