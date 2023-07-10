上线仅四天，Meta 的 Threads 用户数突破 1 亿

IT之家 7 月 10 日消息，根据 Quiver Quantitative 的 Threads Tracker 数据，上线短短四天，Meta 的 Twitter 竞争对手 Threads 就吸引了超过 1 亿用户。

Meta 的 CEO 马克・扎克伯格曾多次更新 Threads 的用户数据，该应用在上线 7 个小时内就有 1000 万用户，第二天早上就超过 3000 万，24 小时后又翻了一番。

不过IT之家注意到，Threads 目前还缺乏一些基本功能，比如无法搜索话题标签、无法从网页端发布等。最令人不满的是，Threads 没有按时间顺序显示帖子的功能，而是根据算法推荐品牌、网红和名人的内容，让用户难以关注亲友的动态。

Instagram 负责人亚当・莫塞里表示，Threads 计划推出时间线功能，但该应用的目标并不是取代 Twitter，而是避免涉及政治和硬新闻等敏感话题。他认为，这些话题虽然重要，但对于一个平台来说，并不值得承担因此带来的审查、负面影响或诚信风险。他认为，有足够多的其他社区，如体育、音乐、时尚、美容、娱乐等，可以打造一个活跃的平台，而无需涉足政治或硬新闻。

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