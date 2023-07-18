华为 MatePad 2023 款平板参数曝光，搭载骁龙 7 Gen 1 处理器

IT之家 7 月 18 日消息，数码博主 @数码闲聊站 今日曝光了华为 MatePad 2023 款平板电脑的参数信息，该产品将于 7 月 20 日正式发布。

该博主透露，华为 MatePad 2023 款预计配备 11.45 英寸 LCD 显示屏，分辨率为 2200×1440p，支持 120Hz 高刷。该产品搭载骁龙 7 Gen 1 处理器，机身内置 7700mAh，支持 22.5W 快充，前置 800 万像素镜头，后置 1300 万像素镜头，预装 HarmonyOS 3.1。

▲ 图源 @数码闲聊站

从曝光图上看，华为 MatePad 2023 款提供了一款银灰配色，镜头模组采用圆角矩形设计，具有较高的辨识度。此外，该产品的屏幕边框目测接近四等边，正面观感还是不错的。

据IT之家此前报道，华为 MatePad 2023 款将于 7 月 20 日正式发布，目前这款产品已经现身 Geekbench 6 跑分平台。

跑分信息显示，这款新机搭载了骁龙 7 Gen 1 4G 处理器，配备 6GB 内存，预装融合 AOSP 12 的鸿蒙系统，单核成绩在 1000 分左右，多核成绩在 2900 分左右。

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