大众集团宣布将在合肥投入 10 亿欧元，建立电动汽车开发、创新和采购中心

IT之家 7 月 18 日消息，据大众集团官方领英主页消息，该公司宣布将投资约 10 亿欧元（IT之家备注：当前约 80.6 亿元人民币）建立一个全新的电动智能网联汽车研发、创新和采购中心，总部位于安徽合肥。

该公司名为“大众汽车（中国）技术有限公司”，官方宣称其“集整车和零部件研发于一体，新产品和新技术的研发时间可缩短约 30%”。

大众官方还详细介绍了这个全新的研发中心具有如下特征：

‎大众汽车在德国以外最大的研发中心

‎用于开发最先进的车辆和零部件

可与创新团队建立联系和采购

为生产“电动网联汽车”进行采购

‎大众集团表示，此举措可使开发过程中的协同效应将得到释放。此外，在早期阶段，本地技术将被整合到产品开发中，这样做的目的是使集团的产品更快地满足中国客户的需求。

大众集团指出，位于合肥的研发中心将拥有如下设施：

高科技解决方案的试验场

‎先进的 MEB 工厂

由数字化销售和售后服务支持的完整价值链

▲ 图源大众领英主页，下同

IT之家此前报道，上汽大众 ID.3 于 7 月 7 日开展优惠活动，该车起售价降至 12.59 万元起，引来老家的德国网友吐槽不断。该公司发言人表示，价格差异是因为中国市场具有生产成本优势，能源成本较低；且该车型几乎所有的供应商都来自中国，具有较短的运输路线和较低的生产成本。此外，特斯拉、比亚迪等厂家的“价格战”愈演愈烈，大众汽车自然也不甘落后。

另外，德国媒体 Automobilwoche 此前也报道称，为了应对中国竞争日益激烈的电动汽车竞争，大众子公司奥迪正在从中国当地寻找电动平台合作伙伴，以缩短其车型的开发时间。消息人士透露，奥迪会与智己在平台上合作，涉及三电系统、下车体、智驾系统等。

针对上述传闻，上汽集团相关人士回应中新财经称，目前公司没有应披露而未披露的重大事项，如有重要进展并涉及上市公司披露要求，公司将按照有关规定，相应履行信息披露义务。

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