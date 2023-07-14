大众汽车集团 6 月中国市场交付 29.14 万辆，同比下滑 14.5%

IT之家 7 月 14 日消息，大众汽车集团官网今日公布了 2023 年 6 月交付量数据。

6 月，大众集团全球交付 84.76 万辆，同比增长 5.7%；其中，中国市场交付量为 29.14 万辆，同比下降 14.5%。

1-6 月，大众集团全球交付 437.22 万辆，同比增长 12.8%；其中，中国市场交付量为 145.19 万辆，同比下降 1.2%。

大众汽车集团表示，今年前六个月，向客户交付了 32.16 万辆纯电动汽车（BEV），而去年同期为 21.72 万辆。在欧洲，该集团是纯电动汽车领域的市场领导者，交付量增长了 68%，达到 21.71 万辆（2022 年上半年为 12.89 万辆），西欧的订单量仍保持在 20 万辆左右。

大众汽车集团销售扩展执行委员会成员 Hildegard Wortmann 表示：“今年上半年，大众汽车集团纯电动汽车销量增长了约 50%，大众汽车集团正在系统性地继续转型。我们是欧洲市场的领导者，客户在年初由于补贴计划减少以及等待时间较长而表现出一定的消极情绪，但自 5 月份以来，我们再次看到这里的订单量有所改善。鉴于最近交货时间大幅缩短，我们预计这种积极趋势将在未来几个月继续下去。”

大众汽车集团还称，在中国，在竞争异常激烈的市场环境下，纯电动汽车的上半年交付量比去年的水平下降了约 2%，为 6.24 万辆。

该集团约 68% 的纯电动汽车交付量位于欧洲本土地区，其次是中国（占 19%）和美国（占 9%），还有 4% 流向其他市场。

IT之家汇总 2023 年上半年最成功的大众纯电动车型如下：

大众 ID.4 / ID.5：101200 辆

大众 ID.3：49800 辆

奥迪 Q4 e-tron（包括 Sportback）：48000 辆

斯柯达 Enyaq iV（包括轿跑车）：31300 辆

奥迪 Q8 e-tron（包括 Sportback）：19500 辆

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