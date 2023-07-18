英国首家电动航空公司 Ecojet 成立，计划 2025 年起运营氢电动力飞机

IT之家 7 月 18 日消息，据英国《卫报》报道，能源大亨 Dale Vince 日前成立了英国首家电动航空公司，并表示最早于 2025 年开通基于氢电动力的国内航班。

据悉，该公司名为 Ecojet，官方声称“他们希望尽快投入运营”，计划在明年于南安普顿和爱丁堡之间进行首航，首航的飞机使用煤油动力，而非 Ecojet 公司所声称的氢电动力。

▲ 图源 Ecojet 海报

Ecojet 公司声称，他们最初将使用煤油动力飞机营运，之后逐步将飞机改装为氢电动力，预计最早于 2025 年开通基于氢电动力的国内航班。该公司目前已经向民航局提出商业运营申请，并计划后续申请“氢电动力飞机”牌照的相关批准。

Dale Vince 对《卫报》说：“这确实感觉很矛盾，但这个项目的核心是对现有飞机进行升级改造，这是一种务实的方法，意味着我们不需要更多的前期投入，在更换为氢电动力后，Ecojet 公司的商业航班将扩展业务至欧洲大陆外”。

IT之家发现，Ecojet 公司承诺不使用一次性塑料，要求员工穿环保制服，该公司同时打算在日后的商业运营中，只为客户提供植物基飞机餐，可谓“相当环保”，但至于该公司的商业航班计划是否能够成功，还需要时间进行观察。

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