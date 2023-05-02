我国首款自主研制的四座纯电动飞机今年 6 月取证，迎来重大市场突破

IT之家 5 月 2 日消息，据工信部装备工业二司 4 月 23 日消息，辽宁锐翔通用飞机制造有限公司与普莱恩航空科技有限公司在沈阳签订战略合作协议，普莱恩计划在未来 5 年采购 30 架锐翔系列纯电动飞机用于低空旅游及私人飞行。

据介绍，锐翔系列纯电动飞机由辽宁通航科研团队自主研制，拥有双座增程纯电动飞机 RX1E-A、双座水上纯电动飞机 RX1E-S、四座纯电动飞机 RX4E 等产品。

RX1E-A 最大起飞重量 600 千克，续航时间 2.5 小时，续航里程 280 千米，适用于飞行培训和私人飞行领域。

RX1E-S 最大起飞重量 650 千克，续航时间 1.5 小时，续航里程 160 千米，可水面起降和岛屿间的点对点飞行，适用于飞行培训、旅游观光等领域。

RX4E 是全球首款申请 23 部飞机适航审定的四座纯电动飞机，最大起飞重量 1200 千克，续航时间 1.5 小时，续航里程 300 千米，适用于飞行培训、私人飞行、短途运输等领域。

▲ RX4E 国内第一款开展型号合格审定的正常类四座电动飞机，图源 辽宁锐翔通用飞机制造有限公司

IT之家注：普莱恩航空科技号称是由通航运营、空管技术、军民融合、企业战略等领域专家团队共同创立的航空创新企业，旗下控股“长江通航”“黄河通航”两家混合所有制通航公司。

普莱恩称，目前已经购入全球首架水上电动飞机（锐翔 RX1E-S，已交付至普莱恩子公司甘肃黄河通航），并将引进私人高级定制版 RX4E 四座（将于今年 6 月取证）及 RX4E-S 四座水上电动飞机（将于 2024 年取证）。

工信部装备工业二司表示，此次 30 架锐翔系列电动飞机订单的签署，标志着我国电动飞机取得重大市场突破，开始从市场导入期向产业化规模化迈进。