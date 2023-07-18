艾利和推出大桥彩香与 fripSide 联名款 AK HC2 解码耳放，售价 1399 元

IT之家 7 月 18 日消息，艾利和今日推出大桥彩香与 fripSide 联名款 AK HC2 解码耳放，中国区售价 1399 元。

新款 AK HC2 解码耳放有粉色和橙色两种配色，分别与大桥彩香和 fripSide 联名。前者外壳部分分别印制了“Urepiyo”吉祥物图案和亲笔签名激光标记，后者采用超亮金属橙色铝制外壳，一面原创徽标插图，一面 fripSide 徽标。

两款联名款解码耳放标配 USB-C to Lightning 转换头，兼容 Android 和 iOS 设备。

截至发稿前IT之家暂未查询到新品的上架信息，以下汇总 AK HC2 解码耳放参数信息：

AK HC2 解码耳放采用两颗 CS43198 解码芯片，同时独立解码左、右声道；支持 32bit / 384kHz 和 DSD256 的音频解码；拥有性能俱佳的 4.4mm 五极平衡输出端子，提供极佳的分离度以及低噪声表现；4Vrms 的输出电平，让其轻松推动大多数耳机。

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