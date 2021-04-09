国行 999 元，Astell & Kern PEE51 便携解码耳放发售

IT之家4月9日消息 韩国艾利和旗下的 HiFi 品牌 Astell & Kern 于 3 月发布了其首款线形便携解码耳放产品，型号为 PEE51。这款产品内置双解码芯片，采用 Type-C 接口、3.5mm 单端输出，配备定制线材，今日正式在国内发售，售价 999 元。

这款产品外观继承了 Astell & Kern（AK）播放器的设计，不规则棱角外壳采用锌合金制造，具有深灰色磨砂喷漆。解码耳放没有按键，仅有一颗指示灯。

AK PEE51 内置两颗 Cirrus Logic CS43198 DAC 芯片，分别负责左、右声道的解码工作。产品支持 DSD256 以及 32bit/384kHz 硬解，信噪比高并且功耗十分小，输出电平可达 2Vrms，兼容绝大多数耳塞式耳机和头戴式耳机。

IT之家了解到，这款产品还配备独立耳放芯片，输出阻抗 2Ω，信噪比 118dB@1kHz，THD+N 为 0.0004%。官方表示，这款产品音质温暖，解析优秀无失真，使用 Astell&Kern 丰富的音频设计经验开发。这款解码耳放采用 6 层 PCB，配备定制的微型电阻、钽电容，电路设计方面进行了特殊优化，保证了供电稳定和音质纯净。

线材方面，Astell & Kern PEE51 配备了定制的屏蔽镀银线，并且中间有芳纶纤维加固。单根线材外面有密集的的屏蔽层，线芯采用 0.3um 铜镀银线芯。这种设计有利于屏蔽噪音，保证信号传输稳定。

IT之家获悉，这款解码耳放兼容按安卓手机、苹果 / Windows 电脑，暂不支持 iOS 设备。解码耳放支持固件升级，可在设备上控制音量。需要注意的是，官方不建议将这款产品和 Astell & Kern 的播放器产品一起使用，因为这会导致输出最大音量，损伤用户听力。这款产品目前开启预售，到手价 949 元。