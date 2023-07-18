影驰发布 RTX 4060 Ti 16GB MAX 系列显卡，大将 / 金属大师 / 星耀三款

IT之家 7 月 18 日消息，影驰今日宣布推出 RTX 4060 Ti 16GB MAX 系列显卡，包括大将、金属大师和星耀三款型号。

据介绍，影驰 GeForce RTX 4060 Ti 16GB 金属大师 MAX OC，外观采用铝合金打造，以宇宙魔方为灵感，其不规则的线条呈现，极具美感与科技感。全金属的外壳和背板，结合金属拉丝和雾面等多种工艺，不仅质感十足还可以辅助散热。 星曜 MAX OC 采用纯白设计与可拆卸的透明外壳设计，经典的钻石切割透明外壳，配合顶部信仰 LOGO 灯营造出千层镜光效，带来全新的光影美学。此外，星曜系列显卡支持用户个性定制，可在不改动、不损坏显卡 PCB 元器件的情况下，随意拆卸显卡上盖和背板进行喷涂 DIY，以打造专属于自己的星曜显卡。

影驰表示， RTX 4060 Ti 16GB MAX 系列显卡很快就会在各大电商平台和大家见面。

IT之家附 RTX 4060 Ti 16G 显卡参数信息如下：

RTX 4060 Ti 拥有 4352 CUDA 核心，配备 16GB 128bit GDDR6 显存，TGP 功耗 165W，采用 PCIe 4.0*8 连接。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。