英伟达 RTX IO GPU 加速存储技术游戏实装，纹理加载时间更快

IT之家 7 月 18 日消息，英伟达今日宣布，RTX IO GPU 加速存储技术本月在《传送门：序曲 (Portal: Prelude)》RTX 版和《瑞奇与叮当：时空跳转 (Ratchet & Clank: Rift Apart)》中首次亮相。

英伟达表示，得益于 RTX IO 和 Vulkan 扩展的使用，通过 GDeflate 进行 GPU 解压将《传送门：序曲 (Portal: Prelude)》RTX 版的安装大小缩小了 44%，使精美的 4K 纹理能够在更小的空间无损地展示出来。

此外，在《瑞奇与叮当：时空跳转 (Ratchet & Clank: Rift Apart)》中，RTX IO 用于在维度之间跳跃时快速加载具有高细节水平的高质量纹理和环境。结合 RTX IO 加速的 DirectStorage 以及使用快速 NVMe SSD，即使在最高设置下，也能实现非常灵敏的纹理流送。

IT之家附 NVIDIA RTX IO 介绍如下：

NVIDIA RTX IO 利用 GeForce GPU 的先进架构，将数十个 CPU 核心的工作负载转移到 GPU，从而实现更快的游戏加载，并为大型、超精细的开放世界游戏的新时代打开大门。RTX IO 基于 GDeflate，这是一种由 NVIDIA 提供的开放 GPU 压缩标准，微软的 DirectStorage 和新的 Vulkan 扩展都使用该标准。

传统的方式是，数据从磁盘驱动器发送到 CPU，通过系统内存解压缩，然后发送到 GPU。该系统的设计并未考虑当今 Gen4 和 Gen5 PCIe NVME SSD 的功能，仅使用了其功能的一小部分。CPU 和系统内存的瓶颈，再加上更大的素材资源，限制了较新 SSD 的优势，导致资源加载速度变慢，这可能会导致游戏中纹理突现或加载时间变长。

NVIDIA RTX IO 通过将压缩数据传送到 GPU 内存，减少在 CPU 系统内存中存放，从而显著提高 IO 带宽。GPU 利用 GDeflate 以高吞吐量进行解压缩，从而允许 CPU 执行其他任务。因此，该技术可以减少目标突现和卡顿的现象，并以令人惊叹的速度传输高质量纹理，让您即使在游戏世界中高速移动，也能确保游戏中的目标流畅运行。此外，无损压缩可减少游戏的下载和安装大小，使得游戏玩家能够在 SSD 上存储更多游戏，从而享受 SSD 带来的游戏性能提升。

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