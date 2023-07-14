铭瑄 RTX 4060 Ti “小瑷珈”显卡 3099 元促销，低于英伟达建议零售价

IT之家 7 月 14 日消息，英伟达 RTX 4060 Ti 8G 显卡在 5 月 24 日上市，首发 3199 元起。现在，不少型号已经低于首发价，铭瑄 RTX 4060 Ti “小瑷珈”显卡正在以 3099 元促销。

据介绍，这是铭瑄瑷珈系列的首款双风扇产品 GeForce RTX 4060 Ti iCraft OC8G 瑷珈 X2，在体积大幅缩小搭配 Q 版形象后，双风扇瑷珈的整体设计显得更加 Q 萌，正面采用简约白色涂装，而背板设计则是鲜艳多彩的糖果配色。

IT之家整理 RTX 4060 Ti 参数信息如下：

RTX 4060 Ti 拥有 4352 CUDA 核心，配备 8GB / 16GB 128bit GDDR6 显存，TGP 功耗 160W / 165W，采用 PCIe 4.0*8 连接。

性能方面，英伟达官网发布的信息显示，在开启 RTX 40 系列显卡独有的帧生成技术后，RTX 4060 Ti 的性能是 RTX 3060 Ti 的 1.7 倍。在帧生成技术关闭时，RTX 4060 Ti 的性能是 RTX 3060 Ti 的 1.15 倍。

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