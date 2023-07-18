YouTube 正测试“长按两倍速播放”功能，B站、抖音等已支持

IT之家 7 月 18 日消息，YouTube 正在测试一种提高视频播放速度的新方法 —— 长按播放器上的任意位置即可以 2 倍速度播放视频，B站、抖音等已支持该功能。

目前在移动端，调整播放速度需要点击视频窗口显示控制按钮，然后按右上角的设置图标，然后在菜单底部找到速度选项，选择想要的速度，总共需要四步操作。YouTube 现在测试的是“长按视频窗口，自动将播放速度提升到两倍”的功能，只需要“在观看视频时，长按屏幕上的任意位置，就可以将播放速度提升到两倍”，会在窗口顶部看到一个“以两倍速度播放”的提示，松开手指后视频会继续以正常速度播放。在 PC 上可通过鼠标或触控板单击并按住来触发 2 倍速播放。

此外IT之家注意到，YouTube 还在测试一个锁屏功能，防止用户在视频播放时意外点击屏幕导致打断正在播放的视频，这个功能国内很多播放器也已支持，例如B站。

目前测试功能目前只对 YouTube Premium 订阅用户开放测试，测试期限到 8 月 13 日。

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