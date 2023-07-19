一加 12 完整规格泄露：高通骁龙 8 Gen 3、5400mAh 电池、64MP 长焦镜头

IT之家 7 月 19 日消息，一加 12 旗舰手机将于今年年底在中国首发亮相，Smartprix 与 @OnLeaks 现给出了关于这款机型的全部配置信息，下面就让IT之家带大家一起来看一下吧。

首先，它将配备一块 6.7 英寸 AMOLED 显示屏，拥有 2K 分辨率和 120Hz 刷新率，支持 LTPO 显示技术，并将搭载高通骁龙 8 Gen 3，提供 16GB LPDDR5X 内存和 256GB UFS 4.0 存储。

为了满足用户的需求，一加还将为该设备提供 5400mAh 大电池，支持 100W 有线充电以及 50W 无线充电，默认赠送充电器。

影像方面，该机将采用 50MP 主摄、50MP 超广角和一个 64MP 长焦镜头，并将支持 3 倍光学变焦功能，而且拥有哈苏联名。

此外，该机还将配备 32MP 前置摄像头，运行基于最新 Android 14 的 Oxygen OS 14 系统（国内是 ColorOS），采用屏下指纹识别方案，同时保留了经典的滑块设计。

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