起亚 EV9 电动 SUV 销售势头强劲，上市 8 天订单超 13000 辆

IT之家 7 月 19 日消息，起亚 EV9 发布于今年 3 月，是起亚迄今为止最大的电动汽车，也是起亚首款三排电动 SUV。

据《韩国经济日报》，起亚于 6 月 19 日开始在韩国国内市场交付 EV9，而这款电动 SUV 在上市的前 8 天就收到了超过 13000 份订单，并且 6 月完成交付 1334 辆。

起亚一位高管表示，超过 50% 的预订来自该品牌的新客户，而且现代 IONIQ 5 电动 SUV 也出现生了类似的情况。

上周，起亚宣布新投资超过 2 亿美元（IT之家备注：当前约 14.34 亿元人民币），用于扩建其位于佐治亚州西点工厂，为 EV9 组装腾出空间。EV9 将于明年第二季度开始成为起亚在北美组装的首款电动汽车。

起亚 EV9 基于现代汽车集团的 800V E-GMP 平台（IONIQ 5、IONIQ 6 和 EV6 同款），25 分钟内即可从 10% 充至 80% 并增加 148 英里（约 238.18 公里）的行驶里程。

EV9 采用了起亚最新的汽车技术，例如该集团最先进的高速公路驾驶导航、OTA 更新、车载发电机功能 (V2L) 和基于 UWB 超宽带的数字车钥匙。

据称，EV9 可提供“真正的 SUV 功能”，包括 7.8 英寸的离地间隙、第一排后面 81.9 立方英尺的载货空间、高达 5000 磅的牵引力以及可用的扭矩矢量双电机全轮驱动性能。

EV9 标准配置为 76.1 kWh 电池（第四代）和 215 hp（160 kW）电机；你还可以选择 99.8 kWh 电池车型，续航里程可达 300 英里；或双电机 379 马力扭矩矢量全轮驱动配置，扭矩为 516 磅英尺。

尽管起亚尚未公布美国市场的价格，但根据欧洲价格，EV9 长续航版本起价约为 65000 至 70000 美元，标准车型的起价约为 60000 美元（当前约 43 万元人民币）。

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