维珍银河将于 8 月 10 日启动第二次商业航天飞行，80 岁前奥运选手将上天

IT之家 7 月 19 日消息，维珍银河将于下个月启动其第二次商业航天任务，将六名私人宇航员送入亚轨道。

这次被称为“Galactic 02”的飞行计划将于当地时间 8 月 10 日从新墨西哥州的美国航天港起飞。

据称，Galactic 02 将开创先河，成为首个将奥运选手和来自加勒比地区的人员送入太空的任务。此外，该乘组还包括一对母女，这也是太空飞行中的首例。

这位前奥运选手是 80 岁的英国冒险家乔恩・古德温 (Jon Goodwin)，他曾在 1972 年的慕尼黑夏季奥运会上参加皮划艇比赛。维珍银河表示，古德温患有帕金森氏症，将成为第二位进入太空的同类病人。

“当我在 2014 年被诊断出患有帕金森氏症时，我决心不能让它妨碍我过上充实的生活，” 古德温表示，“现在对我来说，带着帕金森症进入太空是非常神奇的一件事。我希望这能激励所有面临困境的人，并向他们展示挑战不必抑制或阻止他们追求自己的梦想。”

这对母女则来自加勒比海岛国安提瓜和巴布达。她们赢得了 2021 年维珍银河和慈善筹款平台 Omaze 组织的抽奖活动的座位。(所筹集的资金将捐给非营利组织“人类空间基金会”。)

“在我两岁的时候，只要抬头仰望天空，我就想，‘我怎么能到那里去呢？’但是，作为一个来自加勒比海的人，我当时并不认为这样的事情是可能的，” 沙哈夫说道，“事实上，我能够站在这里，成为第一个从安提瓜前往太空的人，这表明太空正变得越来越容易触及。”

18 岁的梅耶斯将成为第二个 18 岁进入太空的人。据维珍银河称。最年轻的是奥利弗・戴门 (Oliver Daemen)，他在 2021 年 7 月乘坐蓝色起源的新谢泼德亚轨道飞行器时也只有 18 岁。

另外三名乘客也将搭乘“Galactic 02”号飞船进入太空，不过他们都是维珍银河的员工。

公司首席宇航员教练贝丝・摩西 (Beth Moses) 将与古德温、沙哈夫和梅耶斯一起坐在 VSS Unity 航天飞机的机舱内，而 C.J. Sturckow 和 Kelly Latimer 分别担任指挥官和飞行员。

维珍银河表示，在“Galactic 02”号上，尼古拉・佩奇勒 (Nicola Pecile) 将作为指挥者存在，而迈克・马苏奇 (Mike Masucci) 将负责驾驶飞船。

此前该公司曾介绍，目前已积压大约 800 名客户，每个席位的收费最高为 25 万-45 万美元（IT之家备注：当前约 179.3 万- 322.6 万元人民币），并预计最终该公司会建立一支足够大的太空机队，以实现每天不止一个航班的服务。

维珍银河飞船首次商业太空飞行 6 月 29 日结束，在自主飞行近 14 分钟后安全返回，并成功着陆在美国太空港跑道上。据介绍，维珍银河 VSS Unity 亚轨道太空飞机首次商业载人飞行任务 Galactic 01 的最大飞行速度为 2.88 马赫，最大飞行高度为 85079 米。

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