谷歌更新 Chrome 115 浏览器，融合微软 Mica 设计元素

IT之家 7 月 19 日消息，谷歌日前应推出了 Chrome 115 浏览器更新，新版本并未引入太多新功能，主要变化是引入 Topics API，将追踪替代 cookies 跨站点跟踪方式。

Chrome 115 浏览器中另一个值得关注的改进，就是契合 Win11 系统桌面风格，融入了 Mica 设计元素。

Win11 22H2 更新通过“DWM_SYSTEMBACKDROP_TYPE”新变量，为桌面窗口管理器（DWM）添加了 Mica 支持，允许用户在传统 Win32 应用中融入 Mica 元素。

IT之家注：Mica 是一种不透明的动态材料，它包含主题和桌面壁纸，用于绘制长期窗口（如应用和设置）的背景。

Mica 是专门为应用的性能优化而设计的，它只对桌面壁纸进行一次采样，就可创建其可视化效果。

Mica Alt 是 Mica 的变体，具有更强的用户桌面背景色着色。可以将 Mica Alt 应用于应用的背景，以提供比 Mica 更深层次的视觉层次结构，尤其是在创建具有选项卡式标题栏的应用时。

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Windows 正式版 / 稳定版 64 位最新版本：v115.0.5790.99

文件大小：91.56 MB | 更新时间：2023-07-19 04:23

SHA1：B8DC3A590995AF727444C1B0E748513FF7F20F0C

https://dl.google.com/release2/chrome/acghtenj2o7wxtc22zddmmz3rxqq_115.0.5790.99/115.0.5790.99_chrome_installer.exe

Windows 正式版 / 稳定版 32 位最新版本：v115.0.5790.99

文件大小：87.27 MB | 更新时间：2023-07-19 04:23

SHA1：409B8CE92A622BC316F607EC0450C39EBA6BEF35

https://dl.google.com/release2/chrome/hz6nabsncfzahxtvk653x4yjr4_115.0.5790.99/115.0.5790.99_chrome_installer.exe

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