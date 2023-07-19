我国“鲲龙”AG600 水陆两栖飞机已具备执行灭火任务能力，计划明年取得合格证

IT之家 7 月 19 日消息，据中国特种飞行器研究所官方消息，近日，我国自主研制的大型灭火 / 水上救援水陆两栖飞机 AG600（下称“鲲龙”AG600）已完成典型灭火场景验证试飞科目，这标志着“鲲龙”AG600 已具备执行灭火任务能力。

据介绍，今年上半年，“鲲龙”AG600 三架试飞机并行在珠海、蒲城、荆门、安顺、六盘水、西昌累计开展 172 架次、430 小时试飞，完成飞机本体失速、机动特性等平台操稳科目及灭火任务系统验证；完成 12 吨齐投、6 吨和 3 吨连投等不同投水模式，平飞、转弯、俯冲不同投水姿态，23～100 米不同投水飞行高度，220～284 千米 / 时不同投水速度等各种任务模式验证，相关技术指标均符合设计要求，现阶段已具备安全出动执行灭火任务的实战化应用能力。

中国特种飞行器研究所透露，当前，具备完全自主配套核心机载系统的“鲲龙”AG600 已全面进入适航验证阶段，计划 2024 年度取得型号合格证。

据IT之家此前报道，AG600 全状态新构型灭火机最大起飞重量 60 吨，最大载水量 12 吨，填补了国产大型航空灭火飞机的空白。该型机设置增压舱，采用电传飞控和综合航电，配置全任务系统。

值得一提的是，该型机立足于国内产业链、供应链、创新链，实现了包括发动机、关键机载系统在内的 100% 国内自主配套。

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