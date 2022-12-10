航空工业通飞：第三架“鲲龙”AG600M 飞机成功首飞

IT之家 12 月 10 日消息，航空工业自主研制的大型灭火 / 水上救援水陆两栖飞机“鲲龙”AG600M（1006 架）在广东珠海首飞成功。这是 2022 年以来第三架完成首次飞行试验的 AG600M 飞机，继成功完成 12 吨投汲水功能验证后，向着 2023 年 6 月正式投入实战使用再次迈进了关键一步。

据航空工业介绍，12 月 9 日 8 时 10 分，由机长赵生、副驾驶田亚飞、空中机械师虞磊和机上观察员焦连跃组成的首飞机组，驾驶着 AG600M 飞机从珠海金湾机场滑行起飞，在空中平稳飞行 13 分钟，完成一系列既定试飞科目后，于 8 时 23 分平稳降落，飞机状态良好，操纵系统正常，各系统运行稳定。

研制批全状态新构型灭火机共投产 4 架，此次飞行试验的 AG600M（1006 架）属该型飞机的第三架。首架机已于 5 月 31 日实现了陆上首飞，8 月 29 日实现了水上首飞。第二架机于 9 月 10 日实现陆上首飞。第三架机自交付试飞站位以来，陆续完成地面调试、发动机试车、低中高速滑行，于 12 月 9 日完成了首次飞行试验，截至目前，已有三架机同时开展飞行验证试验任务。

IT之家获悉，该项目计划 2023 年具备执行灭火任务能力，2024 年取得灭火型适航证，2025 年取得救援型适航证，“十四五”期间实现小批交付客户使用。