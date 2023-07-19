戴森推出空气净化器 BP06：待机功耗小于 0.5 W，可净化 100 平米空间

IT之家 7 月 19 日消息，戴森今日推出新款空气净化器 BP06，在外观上，新品与此前推出的 BP03 空气净化器旗舰款类似；据官方介绍，该净化器可均匀净化 100 平米的空间，专为办公室、教室和酒店设计。

戴森 BP06 空气净化器三维尺寸约为 434x415x830mm，重量 11.57Kg；据官方介绍，该款净化器可去除甲醛、苯和挥发性有机物、异味、PM10、PM2.5 以及 PM0.1。

戴森 BP06 空气净化器自带 1.44 英寸液晶数显屏，可显示空气中二氧化碳的浓度和气流模式，整机达到 H13 级密封。

该款空气净化器待机功耗不到 0.5W，低风速模式下噪音 43 分贝，最大模式 56 分贝；机身自带 1.8 米长度电源线，支持两档气流，流量分别为 50L / s 和 90L / s；内置活性炭滤网可使用 2 年，HEPA 滤网可使用 5 年。

截至发稿前IT之家暂未查询到该款空气净化器的价格信息。

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