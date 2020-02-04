走到哪儿吸到哪儿？戴森或推出耳机式空气净化器

据国外媒体报道，英国专利局今日公布了戴森（Dyson）的空气净化器计划，这种净化器还可以兼作耳机使用。当前，正值口罩已经成为对抗致命病毒在亚洲传播的必备配件。

该产品由戴森公司的工程师开发，在耳机内装有一个过滤器，通过喷嘴为用户提供过滤后的空气。该专利指出，“空气污染已成为一个日益严重的问题。我们已经意识到或开始怀疑，一些空气污染物会对人体健康造成有害影响。”

事实上，媒体在2018年就曾报道过戴森的“可穿戴式空气净化器”计划。对于今日的报道，戴森发言人尚未回复记者的求证。当前，戴森最知名的产品是真空吸尘器和烘干机。

但同时，该公司也一直在扩大其广受欢迎的落地式空气净化器系列。业内人士称，对于戴森而言，以任何形式进军耳机市场都是一次飞跃。这将使其与苹果公司的AirPods和Beats，以及Bose和森海塞尔（Sennheiser）等公司的高端产品展开竞争。但是，向中国城市的消费者推销可穿戴净化器的极大潜力，可能是该项目的主要驱动力。

当然，戴森的新耳机可能永远不会上市，因为该公司经常为无法投入生产的产品申请了大量专利。2009年，戴森曾申请一种液压食品榨汁机，但至今仍未形成产品。今年到目前为止，戴森的电动牙刷和车窗部件相关专利也已经被公布。

去年，戴森还放弃了其20亿英镑（约合26亿美元）的电动汽车制造计划。在此之前，该公司已将一个前机场改造成车辆测试场，并开始计划在新加坡建造一家汽车工厂。

亚洲对戴森最近的快速增长起到了重要作用。2018年，戴森营收增长了28%，达到44亿英镑，其中大部分增长来自亚洲。2017年，戴森净化器最畅销的城市是上海。