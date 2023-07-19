拼多多 App 上线本地生活入口，售卖特惠餐饮券并提供代下单服务

IT之家 7 月 19 日消息，拼多多 App 现已在 6.68.0 版本中上线“本地生活”入口，位于首页的“充值中心”内，目前主要售卖餐饮优惠券并提供代下单服务等。

IT之家实测，用户打开拼多多 App 首页，点击进入“充值中心”后，下滑该界面即可以看到“本地生活”入口，位置可以说非常隐蔽。点击进入后可以看到各个餐饮品牌的特惠券活动，主要还是集中在快餐以及饮品，用户可以选择的范围并不大。

值得一提的是，部分品牌的优惠券购买后还需要联系客服，按要求提供门店编码进行“代下单”，之后商家会通知消费者到最近的门店自取或提供配送服务，操作起来并不方便。

目前，已经有多个 App 跨界加入“本地生活”服务，例如抖音、微信视频号、小红书等，其中抖音更是开通了外卖服务，俨然已经不满足于到店团购业务。与此同时，“本地生活”巨头美团也在探索“带货”之路，今年上半年，美团已经推出短视频和直播服务等功能，并为商家提供流量支持。

随着更多新玩家加入“本地生活”服务，美团在该领域的地位能否被撼动，大家可以期待一下。

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