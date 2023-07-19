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索尼微软游戏合作，《瑞奇与叮当：时空跳转》PC 版将支持 DirectStorage 1.2 技术

2023/7/19 11:30:27 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：汪淼
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IT之家 7 月 19 日消息，索尼第一方大作《瑞奇与叮当：时空跳转》的 PC 版本即将于 7 月 26 日发售，PlayStation 官方博客今晨发文介绍了游戏 PC 版的更多细节。

▲ 图源 索尼 PlayStation 博客

IT之家将要点整理归纳如下：

  • 为确保流畅的“空间跳转”体验，游戏支持了微软最新的 DirectStorage1.2 技术，包括 GPU 解包功能，该技术改变了传统游戏从 NVMe SSD 驱动器读取数据的方式，从而实现更快的读取速度和更短的加载时间

  • DirectStorage 的开发旨在充分利用 NVMeSSD 的速度，但该技术现已可使用在 SATA SSD 甚至机械硬盘上。这意味着 PC 版《瑞奇与叮当：时空跳转》可以大幅度降低对硬盘传输能力的要求，不过官方还是建议玩家使用一块 SSD 来体验游戏标志性的“空间跳转”玩法。

  • 游戏将支持解锁帧速率，支持英伟达 DLSS 3、AMD FSR2、英特尔 XeSS、Temporal Injection 技术，还额外支持英伟达 Reflex，以游戏增强画质水平。

  • 游戏将支持 21:9、32:9、48:9 屏幕尺寸，玩法和过场动画全部针对超宽屏幕进行了优化。

  • 光追方面，除了已经公布的光追反射和光追阴影外，游戏还支持光追环境遮挡，并有多个等级可选，让游戏内的光照更加真实

  • 引擎方面，除了屏幕空间环境光遮蔽和水平环境光遮蔽外，游戏还支持英特尔主推的 XeGTAO 方案

▲ 图源 索尼 PlayStation 博客

据悉，《瑞奇与叮当：时空跳转》将在 Steam 和 Epic Games 商店发售，IT之家小伙伴现在可以把游戏加入愿望单或预购游戏，预购会有一些特殊的套装和武器相赠。Steam 商店页面显示《瑞奇与叮当：时空跳转》国区售价为 414 元，支持中文，这一价格与索尼多款第一方游戏涨价后的售价一致。

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关键词：DirectStorage瑞奇与叮当：时空跳转

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