索尼微软游戏合作，《瑞奇与叮当：时空跳转》PC 版将支持 DirectStorage 1.2 技术

IT之家 7 月 19 日消息，索尼第一方大作《瑞奇与叮当：时空跳转》的 PC 版本即将于 7 月 26 日发售，PlayStation 官方博客今晨发文介绍了游戏 PC 版的更多细节。

▲ 图源 索尼 PlayStation 博客

IT之家将要点整理归纳如下：

为确保流畅的“空间跳转”体验，游戏支持了微软最新的 DirectStorage1.2 技术，包括 GPU 解包功能，该技术改变了传统游戏从 NVMe SSD 驱动器读取数据的方式，从而实现更快的读取速度和更短的加载时间。

DirectStorage 的开发旨在充分利用 NVMeSSD 的速度，但该技术现已可使用在 SATA SSD 甚至机械硬盘上。这意味着 PC 版《瑞奇与叮当：时空跳转》可以大幅度降低对硬盘传输能力的要求，不过官方还是建议玩家使用一块 SSD 来体验游戏标志性的“空间跳转”玩法。

游戏将支持解锁帧速率，支持英伟达 DLSS 3、AMD FSR2、英特尔 XeSS、Temporal Injection 技术，还额外支持英伟达 Reflex，以游戏增强画质水平。

游戏将支持 21:9、32:9、48:9 屏幕尺寸，玩法和过场动画全部针对超宽屏幕进行了优化。

光追方面，除了已经公布的光追反射和光追阴影外，游戏还支持光追环境遮挡，并有多个等级可选，让游戏内的光照更加真实。

引擎方面，除了屏幕空间环境光遮蔽和水平环境光遮蔽外，游戏还支持英特尔主推的 XeGTAO 方案。

▲ 图源 索尼 PlayStation 博客

据悉，《瑞奇与叮当：时空跳转》将在 Steam 和 Epic Games 商店发售，IT之家小伙伴现在可以把游戏加入愿望单或预购游戏，预购会有一些特殊的套装和武器相赠。Steam 商店页面显示，《瑞奇与叮当：时空跳转》国区售价为 414 元，支持中文，这一价格与索尼多款第一方游戏涨价后的售价一致。

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