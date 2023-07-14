索尼独占游戏《瑞奇与叮当：时空跳转》PC 版配置公布，最低 GTX960+i3-8100

IT之家 7 月 14 日消息，索尼 PS5 独占游戏《瑞奇与叮当：时空跳转》将于 7 月 26 日上线 PC 平台，现已公布配置要求。

IT之家附配置要求：

《瑞奇与叮当：时空跳转》Steam 售价 414 元，感兴趣的小伙伴点此预购。预购游戏即可优先解锁两款游戏内物品，也通过推进剧情进度进行解锁：像素化枪武器、碳固护甲套装。

游戏简介：

这对星际冒险搭档现已在《Ratchet & Clank: Rift Apart》中强势回归！



瑞奇和叮当将首度登陆 PC，开启空间穿越之旅。帮助他们对抗来自另一个世界的邪恶统治者，在充满刺激战斗的世界间穿梭。



他们所处的宇宙正是敌人的下一个目标，再次拿起这对活力搭档的酷炫武器，阻止一场即将发生的空间崩塌！



超级二人组将联手熟悉的盟友与更多新面孔，其中包括新登场的蕾薇特，她是来自另一个次元的隆巴克斯反抗军战士，立志于解决这场机器人灾难。

DualSense™无线控制器整合功能

享受一场炫目的空间穿越冒险。由享誉盛名的 Insomniac Games 工作室打造，并由 Nixxes Software 精心移植至 PC，通过 DualSense™无线控制器，您将能在手中感受到视觉画面之外的逼真游戏体验。

触觉反馈和自适应扳机技术能创造身历其境的感官感受：通过控制器表面感受太空船震动的嗡鸣声，或是扣下执法者扳机时的冲击感。

PC 特色

瑞奇和叮当首次登陆 PC，开启火力十足的空间穿越冒险之旅！

21:9、32:9 和 48:9（三屏幕支持）分辨率超宽屏幕支持，让您的眼睛能享受赏心悦目的多次元美景！*

帧率解禁选项，让您看到栩栩如生的全次元宇宙！您还可以享受光线追踪反射，以及新添加的户外光线追踪阴影。

体验最新的图像增强技术，包括 NVIDIA DLSS 3、AMD FSR 2、Intel XeSS 及 Insomniac Games 的 Temporal Injection。本游戏也支持 NVIDIA Reflex 和 NVIDIA DLAA 图像质量增强技术。提供多种图像质量选项，满足从高端 PC 到便携式 PC 等多种设备。

使用 DualSense™控制器游玩，可体验触觉反馈和动态扳机效果。*** 也可选择鼠标和键盘，具有多种控制自定义选项。

支持 PC 游戏启动器上的成就与云存储功能。

加入英雄的行列

使用充满爆炸性武器的史诗级军火库，包括点放手枪、树木造型洒水器及粉碎弹。

利用打破物理定律的全新道具在城市上空滑翔、冲入战斗，并在次元之间穿梭。

在逼真度极高的音效环绕下，您能一边享受更真实的战斗，一边探索栩栩如生的惊奇世界。

通过 DualSense™无线控制器的触觉反馈来彻底感受游戏中的震动和爆炸。

帅气行动

随心所欲地进行星际跳跃，这趟冒险旅程将让您以超高速在银河中飞驰。

通过次元裂缝体验跨星系的移动，这同时也将结合新的世界与游戏方式。

在战场上瞬间移动来迅速取得战斗优势，并以跨维度的拼图谜题修复行星的裂缝。

探索从未见过的星球以及过去所熟悉星球的平行世界版本。现在这些星球都将展示出比以往更鲜活生动的奇异动植物面貌。

史诗冒险