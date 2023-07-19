《潜水员戴夫》官方回应游戏名称“致敬”真人：“既是又不是”

IT之家 7 月 19 日消息，此前一款独立游戏《潜水员載夫》以优秀的内容和玩法受到了不少玩家们的好评，随后又传出本作的标题是在致敬一位同名的澳洲潜水员。

▲ 图源 《潜水员戴夫》 Steam 商店页面

对此游戏总监 Cobra 近日做出了回应，他表示：“有关致敬的传闻我们已有所耳闻，这个答案可以说‘既是又不是’。我们最初在设计角色时并不知道这个故事，而在我们得知后觉得游戏的确也可以通过名字向其表达一些敬意之情。虽然故事本身和这个事件无关，但还是很高兴能通过这部作品让更多人记得他。”

IT之家查询到，Dave Shaw 是一位澳洲业余潜水员，2004 年时在南非进行下潜时发现一具遗骸，但受到当时环境限制，无法进行回收，随后 Dave Shaw 通过查询线索得知，这具遗骸的主人是 20 岁的南非潜水员 Deon Dreyer。

2005 年时 Dave Shaw 向 Deon Dreyer 的家人保证会将以故潜水员的遗骸带回，但最终在带回遗骸的过程中不幸遇难，搜救队在水下 20 公尺处发现 Dave 的遗体，而他身边的袋子中正是 Deon 的遗骸，该事件最终在 2020 年被拍摄为纪录片《Dave Not Coming Back（戴夫不回来了）》。

▲ 图源 《Dave Not Coming Back（戴夫不回来了）》 电影海报

目前《潜水员戴夫》的评价为“好评如潮”，据 SteamDB 数据库统计显示，《潜水员戴夫》同时在线的玩家峰值已经达到 98,480 人，迎来近乎 10 万人的热潮，而根据此前消息报道，该游戏在 Steam 已经售出超 100 万份，并将于 2023 年内推出 Switch 版本。

▲ 图源 《潜水员戴夫》 Steam 商店页面

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