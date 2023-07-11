好评如潮：游戏《潜水员戴夫》Steam 销量突破 100 万份，年内登陆 Switch

IT之家 7 月 11 日消息，由 NEXON 旗下子品牌“MINTROCKET”开发、发行的海洋冒险游戏《潜水员戴夫 DAVE THE DIVER》于 6 月底推出正式版后，瞬间成为了游戏界热议的作品。

根据 NEXON 官方今日公布的数据，《潜水员戴夫》在 Steam 已经售出超 100 万份，并将于 2023 年内推出 Switch 版本。

IT之家查询 Steam 商店页面获悉，《潜水员戴夫》的评价为“好评如潮”。据 SteamDB 数据库统计显示，《潜水员戴夫》同时在线的玩家峰值已经达到 98,480 人，迎来近乎 10 万人的热潮。

游戏简介：

美丽的海底中充满了无数鱼种和巨大生物，对何时何地出现的海洋生物，是不是好奇呢？

避开威胁生物的袭击，获得新鲜的食材。

梦幻般的海洋生态和神秘的古代遗物。海里充满了谜团。

用亲自抓来的新鲜食材做出特别的寿司并销售吧！如果口碑传开，可能会有特别的客人突然来访。

经营寿司店筹集资金，可以探索更深的地方！

当心！异常现象导致的巨大蓝洞里有未知生命体等着您的到来。随时充分强化您的装备。对抗巨大生物，对保护自己会有很大帮助的。