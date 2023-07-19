中通支付有限公司完成工商变更，恒大万通支付正式更名“中通支付”

IT之家 7 月 19 日消息，国家企业信用信息公示系统显示，广西恒大万通支付有限公司（以下简称“万通支付”）于近日完成工商变更，正式更名为中通支付有限公司，该公司由上海启匠信息技术有限公司控股，注册资本 2 亿元人民币。

据IT之家此前报道，中通快递通过一系列的资本运作拿到了支付牌照。中国人民银行公开资料显示，万通支付此前已获准股权变更，主要出资人由上海湛迪信息科技有限公司变更为上海启匠信息技术有限公司，由自然人赖建昌通过上海中通数科商务服务有限公司进行实际控制。

目前，中通支付有限公司正在申请多个与支付场景相关的商标，包括中通支付、中通生活、中通钱包、中通商城、中通数科等。此外，该公司名下还有中通钱包 App（iOS 版、Android 版）、中通收银助手 App（iOS 版、Android 版）等多个支付类软件著作权。

中通官网显示，中通快递目前已构成中通星联、中通金融、中通快运、中通国际、中通商业、中通冷链、兔喜、中通云仓等生态，刚刚更名的中通支付暂未加入其中。

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