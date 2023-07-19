一汽丰田召回部分 bZ3 汽车：车门存在安全隐患，共 12205 辆

IT之家 7 月 19 日消息，据国家市场监督管理总局公告，一汽丰田汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。自 2023 年 7 月 27 日起，召回 2023 年 3 月 13 日至 2023 年 7 月 5 日期间生产的部分 bZ3 汽车，共计 12205 辆。

▲ 图源 一汽丰田官网

本次召回范围内车辆因后门外把手拨叉形状及材质设计原因，车门外把手和门锁零件相互配合时存在间隙。在高温、高湿的环境下拨叉与门锁锁杆之间可能滑动不畅，门锁锁杆不能归位。极端情况下，后车门一直处于锁止或开锁的状态，存在安全隐患。

一汽丰田汽车有限公司将为召回范围内的车辆免费更换改善后的后门外把手拨叉，同时追加垫片，以消除安全隐患。

IT之家从官方公告获悉，一汽丰田还提出了应急处置措施，建议车辆进行召回维修前，用户应停止使用车辆，并在召回维修开始后及时联系就近的一汽丰田经销店进行检查修理。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。