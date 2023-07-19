Framework Laptop 16 模块化笔记本上手，RX 7700S 独显模块曝光

IT之家 7 月 19 日消息，Framework Laptop 16 模块化笔记本已于昨日海外开启预定，第一批将于 2023 年第四季度发货。外媒 The Verge 率先上手了这款笔记本，展示了其独特设计的扩展 Bay 独显模块。

图源 The Verge，下同

如上图所示，Framework Laptop 16 的扩展 Bay 可选 RX 7700S 独显型号以及无独显只有双风扇的型号。

如上图所示，RX 7700S 独显模块采用了双风扇 + 双热管散热，官方称设计功耗支持到 210W，但 RX 7700S 独显的功耗仅为 100W。

连接方面，这款独显模块只需要在笔记本后部推入，即可通过 Framework 设计的插槽与主板连接。从图片来看，CPU 的散热也要靠扩展 Bay 的两个风扇。

据 IT之家稍早前报道，Framework Laptop 16 无系统的 DIY 版本售价 1399 美元（IT之家备注：当前约 10031 元人民币），默认搭载 R7 7840HS 处理器，还可选 R9 7940HS。

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