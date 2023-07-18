小米 RedmiBook Pro 15 锐龙版 2023 款笔记本预热，支持全链路 HDR 及杜比视界

IT之家 7 月 18 日消息，小米 RedmiBook Pro 15 锐龙版 2023 笔记本将于 7 月 19 日上午 10 点正式发布，搭载 AMD 锐龙 R7 7840HS 处理器。现在，官方公布了这款笔记本的更多屏幕参数。

Redmi 官方称，RedmiBook Pro 15 锐龙版 2023 笔记本搭载了“同档罕见 500nits 高亮度”显示屏，提升户外观感同时，再次实现“手机 - 笔记本全链路 HDR 体验”。

预热信息显示，RedmiBook Pro 15 锐龙版 2023 笔记本配备 3.2K LCD 显示屏，支持 60/120Hz 刷新率智能切换，提供 DC 调光以及硬件级低蓝光，支持杜比视界以及杜比全景声，ΔE≈0.43。

据IT之家此前报道，RedmiBook Pro 15 锐龙版 2023 笔记本定价 5000 元档，机身采用 CNC 一体精雕工艺，支持 54W 性能释放。

CPU 性能方面，官方测试发现这款笔记本搭载的 R7 7840HS 与上代 R7 6800H 相比，单核性能提升达 18.21%，多核性能提升达 21.72%。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。