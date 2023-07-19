realme Pad 2 平板电脑在印度发布，采用 2K 屏、Helio G99 处理器

IT之家 7 月 19 日消息，今日 realme 在印度市场推出了两款新设备，分别是 realme C53 手机和旗下第二代平板电脑 realme Pad 2，前者此前已经在马来西亚发布。

realme C53 手机采用了 6.74 英寸的 HD LCD 屏，刷新率达到 90Hz，亮度高达 560 尼特，配有侧面指纹识别器，内置八核紫光展锐 T612 芯片，最高支持 6GB 的运行内存和 128GB 的存储空间，电池容量为 5000mAh，并支持快充。该手机后置摄像头为 1080 万像素，支持 3 倍变焦，还有一个 200 万像素的人像传感器和一个 LED 闪光灯。前置摄像头为 800 万像素，可用于自拍和视频通话。运行基于 Android 13 的 realme UI T 版系统。

realme Pad 2 平板电采用 11.5 英寸的 2K（1200x2000 像素）IPS 液晶屏，支持 40Hz / 60Hz / 120Hz 自适应刷新率。顶部有一个电源按钮，搭载四个扬声器，和一个 Type-C 接口。该平板电脑搭载了 Helio G99 芯片，最高支持 8GB 的运行内存和 256GB 的存储空间，电池容量为 8360mAh，并支持 33W 快充。

realme Pad 2 平板电脑的后置摄像头为 2000 万像素，并有一个 LED 闪光灯。前置摄像头为 800 万像素，可用于自拍。

在印度，realme C53 手机的基础版（4GB / 128GB）售价为 9999 卢比（IT之家备注：当前约 875 元人民币），而 6GB / 64GB 版售价为 10999 卢比（当前约 962 元人民币），今天进行早鸟特卖。realme Pad 2 平板电脑的 6GB / 128GB 版售价为 19999 卢比（当前约 1750 元人民币），而 8GB / 256GB 版售价为 22999 卢比（当前约 2012 元人民币），将于 7 月 26 日开始接受预订。

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