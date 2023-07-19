日本官员称计划为台积电第二家日本工厂提供资金补贴

IT之家 7 月 19 日消息，据彭博社报道，日本经济产业省信息产业科科长金指寿在熊本县举行的半导体相关活动上表示，日本政府正考虑为台积电第二家日本工厂提供补贴等相关事宜。

▲ 图源：台积电

金指寿表示：“我们希望从连续性的角度来确保预算投入，就经济产业省的半导体战略而言，连续性与速度一样重要。”他还指出，日本政府已经认识到最近的国际局势是重振日本半导体产业的机会。

日本政府已将确保半导体的稳定供应视为重要的经济安全问题，除了为台积电第一家生产逻辑半导体的日本工厂提供高达约 4760 亿日元（IT之家备注：当前约 246.57 亿元人民币）的补贴外，还为美光和铠侠控股的日本工厂提供了高额补贴，以支持日本国内半导体相关产业发展。

台积电董事长刘德音 6 月曾表示，台积电正在与日本政府继续就建设第二工厂的补贴进行讨论，并且第二工厂有可能位于熊本的第一工厂附近。

IT之家此前报道，有消息称台积电明年 4 月起将在日本兴建第二座工厂，预计 2026 年底前投产。

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