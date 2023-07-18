消息称三星将为特斯拉供应下一代汽车自动驾驶芯片，不再由台积电“独家代工”

IT之家 7 月 18 日消息，据韩媒《韩国经济》18 日援引半导体业界消息，继今年 5 月三星电子会长李在镕与特斯拉 CEO 马斯克会面后，双方合作关系得到进一步加强。当前最新的消息称，特斯拉“已决定”委托三星电子代工量产供 HW 5.0 使用的芯片。

HW 5.0 是特斯拉重点研发的下一代自动驾驶硬件，预计将在两年左右应用于特斯拉的高端车型（或 L5 级别自动驾驶汽车）。在去年 HW 5.0 开发的早期阶段，特斯拉曾选择台积电作为唯一的代工合作伙伴。

然而，这种情况在过去两三个月发生了变化。三星将其 4nm 等尖端工艺的良品率提高到 70%，与台积电的水平相近。

多名熟悉三星、台积电的人士透露称，“特斯拉已经决定接受李在镕的提议”，且“正在酝酿选择三星和台积电作为多家供应商，或者 100% 外包给三星 ”，因为李在镕“为特斯拉提供了定制化的技术、相对有吸引力的价格”。

IT之家此前报道，今年 5 月，李在镕于三星北美半导体研究中心会见了马斯克，双方讨论了未来尖端产业领域的合作方案。今年 4 月，三星了赢得全球自动驾驶芯片制造商 Mobileye（英特尔专门从事自动驾驶技术的子公司）的尖端芯片订单，为 Mobileye 生产高级驾驶辅助系统芯片“EyeQ”系列产品。

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