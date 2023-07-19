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HTC 悄然上架 U23 标准版手机，相比 Pro 版“四摄变三摄”

2023/7/19 18:27:19 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：汪淼
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IT之家 7 月 19 日消息，HTC 日前悄然在其官方网站中上架了标准版 U23 智能手机，该机器相比此前发布的 U23 Pro 手机主要“阉割”了摄像模组，除此之外硬件参数不变

▲ 图源 HTC 官网

据悉，HTC U23 手机具有“水漾蓝”与“罗兰紫”两种配色，而 U23 Pro 为“咖啡黑”、“慕雪白”配色，除配色外，标准版 U23 与 U23 Pro 整体 ID 设计大致相同。

▲ 图源 HTC 官网

▲ 图源 HTC 官网

软件方面，HTC U23 手机同样和 U23 Pro 一样以整合 HTC 自家的“VIVERSE”平台为主打，用户可以使用该平台管理自己的“VIVERSE 人物角色”，购买与分享 NFT 数字藏品。

▲ 图源 HTC 官网

IT之家将 HTC 的 U23 Pro 硬件参数信息归纳如下：

  • 6.7 英寸 120Hz OLED 屏幕，分辨率为 FHD+（1080x2400）

  • 后置摄像头：6400 万主摄 + 800 万超广角 + 200 万景深，共计三摄，不支持光学防抖（U23 Pro 为 1.08 亿主摄 + 800 万超广角 + 200 万景深 + 500 万微距，共计四摄，支持光学防抖）

  • 前置摄像头：3200 万前置摄像头（打孔）

  • 处理器：高通骁龙 7 Gen 1

  • 运行内存：8 GB

  • 存储空间：128 GB

  • 电池容量：4600 毫安时，支持 30W 快充，15W 无线充电，反向充电

  • 支持 IP67 防水防尘，Wi-Fi 6，拥有 3.5mm 耳机孔，支持扩展 SD 卡

▲ 图源 HTC 官网

官方目前暂时没有公布该手机的价格信息，考虑到 HTC U23 Pro 的售价为 16990 新台币起（约 3870.06 元人民币），HTC U23 标准版价格应当会更低

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关键词：HTC U23 ProHTC U23

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