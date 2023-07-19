日本最大二手车公司 Big Motor 被曝故意砸车骗保险费，已持续至少 5 年

IT之家 7 月 19 日消息，日本交易量最大的二手车销售公司 Big Motor 日前被曝丑闻，车厂员工长期故意砸车以骗取保险金，这一恶行至少已持续 5 年。

据朝日新闻报道，由于 Big Motor 总公司要求旗下开设的维修店上报的营业额需要满足一定指标，而实际上这些维修店凭借日常生计根本无法完成这些利润目标，相关主管为了不遭到总公司的处理，因此命令员工长期用砸车等方式，故意加重客户车辆受损程度，骗取更多的保险金，来满足总公司向各维修店提出的相关指标。

▲ 图源 朝日新闻

根据律师和其他第三方专家小组报告，接受调查的 382 名员工中有 30% 承认对车辆进行了破坏，而这 30% 的参与者中，有六成表示他们的主管要求他们进行这些破坏行为。

据悉，修理人员把高尔夫球装进袜子里使劲敲击车体，还有人用螺丝刀等划伤车体、故意损坏车头灯罩、更换不必要的配件等，这类行为至少已持续 5 年。

由于许多修车客户投保车险，修理费的迅速上升引起日本多家保险公司的重视，对此，各保险公司均要求 Big Motor 返还以不正当方式骗取的保险金。

▲ 图源 Big Motor 官网

IT之家发现，Big Motor 总公司目前已经在其官网刊载了道歉声明，Big Motor 公司总裁 Hiroyuki Kaneshige 宣布将放弃一年的薪水，其他高管也宣布将放弃 10%-50% 的薪水作为赔偿，为了确保此类事件不再发生，公司额外增加了业务审计员工，以此改善内部控制体制。

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