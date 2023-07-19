星纪魅族 CEO 沈子瑜：极星手机只做一款万元高端机型，后续要做智能音箱、智能手表

IT之家 7 月 19 日消息，日前，星纪魅族董事长兼 CEO 沈子瑜接受国内汽车媒体晚点 Auto 采访，并透露了极星品牌在智能终端产品领域的规划。

沈子瑜表示，将来不仅仅有极星汽车，还会有极星品牌手机、家庭设备、充电设备及其他智能终端。

当被问及如何对极星手机、魅族手机作出定位区隔时，沈子瑜回答称极星手机将定位“高端智能手机”，并以华为的保时捷 Design 系列作为对比，表示“肯定要做到这种程度，卖到一万块钱”。

不过，对于极星手机会出多少款机型的问题，沈子瑜是这样回复的：我们就做一款，不做其它的，魅族已经有很多了。同时，该手机将面向极星汽车车主、喜欢极星 lifestyle（生活方式）的用户。

谈及极星品牌会推出何种终端时，沈子瑜透露将来会做智能音箱、智能手表和 AR 眼镜，而不会做扫地机器人。

我们只会做 computer，车是个 computer，手机、眼镜也是，因为有 computer 才会有交互、数据和用户。不是 computer，我就不会做的。

IT之家此前报道，6 月 19 日，吉利集团董事长李书福与星纪魅族董事长兼 CEO 沈子瑜在上海极星汽车总部宣布，吉利旗下高端电动汽车品牌极星与星纪魅族公司成立合资公司“极星中国”。该公司由沈子瑜全面负责极星汽车在中国市场的业务发展，以加快极星汽车向智能科技公司转变的速度。

据星纪魅族官方介绍，星纪魅族集团主要由星纪时代和魅族科技融合而来，集团创始人为李书福。2022 年 7 月，星纪时代和魅族科技达成战略投资协议后，双方在业务和团队上进行了深度的协同。魅族科技不仅组建了专注于研发 Flyme Auto 的团队，还在武汉建立了研发中心，魅族科技与星纪时代也在手机产品的规划和设计上进行了深入的融合。

沈子瑜表示，星纪魅族集团将融合全球科技结晶和人才资源，专注于消费电子全链路创新，打通手机、XR、操作系统、芯片、汽车等其他智能设备之间的界限，实现消费电子产业与汽车产业的深度融合和超级协同，力争未来成为独树一帜的科技企业。

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