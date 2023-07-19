Solidigm 发布 61.44TB QLC 数据中心 SSD，业界最大容量

IT之家 7 月 19 日消息，据 TechPowerUp 消息，Solidigm 今日推出最大容量 PCIe SSD D5-P5336，可选 7.68 TB 至 61.44 TB。

据介绍，该系列 QLC SSD 可选 U.2、E3.S 以及 E1.L 规格。D5-P5336 目前以 E1.L 规格发货，容量高达 30.72 TB，随后的 U.2 和 E1.L 规格将在今年晚些时候扩展到 61.44 TB。

Solidigm 战略规划和营销副总裁 Greg Matson 表示：“人工智能等现代工作负载和 5G 等正在迅速重塑存储格局。企业需要在更多地方进行廉价存储，高效存储海量数据集并快速访问数据。D5-P5336 提供了所有三项功能 —— 价值、密度和性能。使用 QLC，经济性非常引人注目，存储数据量比 HDD 多 6 倍，比 TLC SSD 多 2 倍，同时可达 TLC 的速度。”

IT之家注：

Solidigm 原隶属于英特尔存储业务，目前是 SK 海力士在美国的独立子公司。Solidigm 总部位于美国加州圣何塞，拥有近 2000 名员工，在全球 20 个地区设有办事机构。

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