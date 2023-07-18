华芸推出 AS54 系列 NAS：支持安装 4 个 M.2 SSD，搭载 N5105 处理器

IT之家 7 月 18 日消息，据 TechPowerUp 消息，华芸今日推出新款电竞风格的 AS54 系列 NAS，最高可安装四个 M.2 SSD。

据介绍，AS54 系列采用英特尔 N5105 四核处理器，睿频可达 2.9 GHz，N5105 的性能比上一代 CPU 提升了 31%，同时配备的 4 GB DDR4-2933 内存，比 DDR4-2400 的性能提升了 20%。

AS54 系列 NAS 最高配备四个用于 NVMe SSD 的 M.2 插槽，支持 PCIe 3.0 SSD。此外，AS54 系列还配备双 2.5 G 网口，支持链路聚合和 SMB 多通道，组合速度高达 5 Gbps。这款 NAS 配备三个 USB 3.2 Gen2x1 端口，可提供高达 10 Gbps 的性能。这款产品还支持通过核显进行 10 位 4K H.265 解码，并支持通过附带的 HDMI 端口进行视频输出和播放。

价格方面，AS54 系列 NAS 售价 369 美元（IT之家备注：当前约 2646 元人民币）起。

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