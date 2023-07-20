意法半导体全新多区测距 TOF 传感器发布：90 度视场角，号称“堪比相机水准”

IT之家 7 月 20 日消息，意法半导体今日宣布推出一款视场角达 90° 的 FlightSense 多区 ToF 测距传感器，视场角比上一代产品扩大 33%，用于家庭自动化、家电、计算机、机器人以及商店、工厂等场所使用的智能设备。

据介绍，与一些专用的摄像头传感器不同，这款型号为 VL53L7CX 的飞行时间（ToF）传感器并不拍摄图像，因此，可以保障用户个人隐私安全。

VL53L7CX 将视场角扩大到 90°（对角线），号称“几乎相当于相机的水准”，增强了对场景周边的感知能力，提升了存在检测和系统激活性能，例如，激活屏幕或唤醒烤箱、咖啡机等设备。

意法半导体官方表示，VL53L7CX 可实现 3D 场景成像和同时测量到多区内多个物体的距离。由于具有多区测距功能和运动指示器，该传感器可用于人员检测跟踪、背后偷窥警告、空间占用检测，以及仓储 / 停车管理等领域。

这款新传感器还可以跟踪记录装满和空的垃圾桶，提高智能垃圾管理系统等应用的性能。它还可以提升机器人的地板感应、悬崖预测、避障和小物体检测性能。其他应用还包括投影仪梯形校正，以及使用 STGesture 软件包改进手势识别功能，扩展手部跟踪范围。

硬件参数方面，VL53L7CX 具有原生 64 个（8 x 8）感测区，可以对每个区域内的多个物体测距，最大测量距离 8750px。意法半导体的直方图专利算法可以检测和测量视场角内的多个物体，防污迹能力超过 1500px。

在低功耗模式下，该传感器的功耗为 5.4mW。此外，VL53L7CX 可以支持自主工作模式，允许主控系统关闭电源，只有达到阈值时才唤醒系统。阈值包括最近物体的距离、信号速率和检测到运动物体。新传感器的引脚和驱动器与上一代器件 VL53L5CX 兼容。

VL53L7CX 现已投入生产，采用 6.4mm x 3.0mm x 1.6mm 的微型光学 LGA16 封装，售价 3.60 美元（IT之家备注：当前约 26 元人民币）起。

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