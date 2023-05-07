意法半导体 2023 年第一季度营收 42.5 亿美元，同比增长 19.8%

IT之家 5 月 7 日消息，欧洲芯片制造商意法半导体近日公布了今年第一季度财报。财报显示，意法半导体今年第一季度营收 42.5 亿美元，较去年同期同比增长 19.8%；毛利率 49.7%、营业利润率 28.3%、净利润 10.4 亿美元。在扣除 10.9 亿美元净资本支出后，第一季度自由现金流为 2.06 亿美元。

意法半导体表示，得益于产品组合和价格环境利好，第一季度实际营收比业务前景预测的中位数高出 170 个基点。此外，意法半导体预计第二季度净营收中位数达到 42.8 亿美元，同比增长约 11.5%，环比提高约 0.8%，毛利率预计为 49.0%，并将力争 2023 年实现 170 亿美元至 178 亿美元的全年营收目标。

IT之家从意法半导体官方微信公众号处获悉，按产品组部门划分，意法半导体 Q1 各部门业绩如下：

汽车产品和分立器件产品部（ADG）：

汽车产品和功率分立器件的销售收入增长；

营业利润同比增长 145.3%，总计 5.774 亿美元。营业利润率 32.0%，去年同期 18.7%。

模拟器件、MEMS 和传感器产品部（AMS）：

影像产品销售收入增长；模拟和 MEMS 产品下降；

营业利润 2.179 亿美元，同比下降 11.6%。营业利润率 20.4%, 去年同期 22.9%。

微控制器和数字 IC 产品部（MDG）：

微控制器和射频通信产品收入增长；

营业利润增长 21.7%，总计 4.947 亿美元。营业利润率 36.2%, 去年同期 33.7%。