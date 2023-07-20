《Pokémon Sleep》上架苹果 App Store，游戏可通过睡眠捕捉宝可梦

IT之家 7 月 20 日消息，宝可梦公司上周在 Google Play 上架了《Pokémon Sleep》手游并开启预注册。随着正式版的推出，这款游戏已同步上架苹果 App Store，而且刚刚更新了 1.0.1 版本。

截至IT之家发稿，这款游戏已经在港区以及台区等 App Store 登顶模拟类游戏榜，看起来十分受玩家欢迎。

这款游戏在 App Store 显示为 207.2MB，年龄分级“4+”，支持简体中文以及繁体中文，需要 iOS 14 版本以上手机才能游玩。当然，这款游戏虽然是免费游戏但也有内购选项，大家可以按需购买。

目前，《宝可梦 Sleep》安卓版也已上架谷歌商店，感兴趣的玩家目前可以在 Android 设备上下载并试玩。有玩家解包发现，Beta 版共有 150 + 宝可梦登场，而且包括异色宝可梦！

本作的玩法非常简单，玩家只需要设定好手机 App 状态，好好睡一觉，就能发现宝可梦的新睡眠状态。

官方介绍如下：

通过睡眠收集神奇宝贝！



在《Pokémon Sleep》的世界中，当你抓住一些 Z 时，具有相同睡眠类型的神奇宝贝会聚集在一起，因此，当你的目标是完成你的睡眠风格 Dex 时，发现神奇宝贝可以拥有的各种不同的睡眠方式！



《Pokémon Sleep》中的一天是什么样的... ■当夜幕降临... 是时候跟踪您的睡眠了！您需要做的就是将智能设备放在枕头旁边（不要将设备放在枕头或毯子下面，因为它可能会过热），然后就可以了。



■新的一天黎明 到您醒来时，神奇宝贝将根据您的睡眠类型和睡眠时间聚集在神奇宝贝睡眠中。对这些神奇宝贝的睡眠方式进行研究，以完成您的睡眠方式 Dex！



■剩下的时间... 将 Snorlax 养大而强壮！通过从你成为朋友的神奇宝贝那里接收浆果，Snorlax 会变得更大。您提高 Snorlax 的次数越多，遇到具有稀有睡眠方式的神奇宝贝的几率就越大！



尽最大努力休息！



■查看您的睡眠报告 你昨晚睡得怎么样？您的睡眠报告包含花絮，例如您入睡所需的时间，您在不同睡眠阶段花费的时间，以及您在睡眠中是否打鼾或说话。



■获取支持以尝试获得最佳睡眠 即使在您睡觉的时候，您也可以拥有神奇宝贝！Pokémon Sleep 具有神奇宝贝启发的音乐等功能，可让您放松进入睡眠，加上智能闹钟，当您处于浅睡眠阶段时将您唤醒，神奇宝贝睡眠可以帮助您获得最佳休息。

【通过睡眠捕捉宝可梦！】

在 Pokémon Sleep 的世界，你只要睡一觉，

与你拥有类似睡眠类型的宝可梦们就会聚集过来。

快来以完成「睡姿图鉴」为目标，研究宝可梦们各种各样的睡姿吧！

【Pokémon Sleep 的一天】

■晚上

测量、记录、分析睡眠！

只要将智能手机放在枕边，然后好好睡一觉即可。

■早上

宝可梦会根据你的睡眠类型和睡眠时间而聚集！

研究前来的宝可梦的睡姿，完成图鉴吧！

■午间

把卡比兽培育得又大又壮！

卡比兽在吃下伙伴宝可梦捡来的树果后，

就会长得越来越大。

随着卡比兽的成长，说不定还能够遇见宝可梦的稀有睡姿!?

【抓住睡眠好节奏！】

■确认睡眠资料

昨天睡得如何呢？

到睡着为止的时间是多久，

睡着后的身体动作有哪些变化，

有没有打呼或说梦话……

这些详细的睡眠资讯都可以在应用中确认。

■辅助舒适睡眠

睡觉时也有宝可梦相伴！

不仅有宝可梦相关的音乐助你入眠，

还有智能闹铃会在睡眠较浅的时候叫你起床，

让睡眠舒适且趣味十足。

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