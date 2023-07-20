增强用户通话和聊天体验，微软 Teams 开始整合 AI 助手 Copilot

IT之家 7 月 20 日消息，微软在近日召开的 Inspire 2023 活动中，邀请 Early Access Program 成员，在 Microsoft Teams 上测试 365 Copilot 新功能，目前已扩展通话（Phone）和聊天（Chat）两种模式。

通话：

365 Copilot 已集成到 Teams Phone 中，可以帮助用户汇总通话内容、梳理通话要点、以及查询某个通话关键词内容。

此功能扩展到 IP 语音（VoIP）和公共交换电话网（PSTN）通话。

IT之家在此附上微软技术社区的 Steven Stein 的预告，除了 Inspire 公告中提及的新功能，微软计划在 7 月为 Teams 带来 23 项新功能 / 新特性。

聊天：

365 Copilot 可以总结聊天内容，提炼关键点，按主题组织聊天内容，帮助用户洞察聊天信息。

Stein 表示：“Copilot 减少了管理不同聊天的工作量，不会中断你的工作流程，帮助你花更多的时间在重要的事情上”。

微软还表示 365 Copilot 将会扩展到 Teams，Loop，Planner，To Do，Office.com 和 OneDrive for Business 等应用中。

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