消息称欧盟下周对微软 Office 捆绑 Teams 展开反垄断调查

北京时间 7 月 17 日晚间消息，据报道，多位知情人士今日称，欧盟将于下周对微软 Office 办公套装捆绑 Teams 应用展开正式的反垄断调查，这将是微软 15 年来首次面临欧盟的反垄断调查。

四位知情人士称，事实证明，虽然微软在安抚竞争担忧方面做出了一些让步，但如今看来还不够充分。其中两位知情人士还补充说，一旦调查开始，微软最早可能在今年秋季面临欧盟的正式指控。

早在 2020 年 7 月，Slack Technologies 向欧盟委员会投诉微软，指控微软存在不正当竞争行为。Slack Technologies 称，微软滥用其市场主导地位，通过将 Microsoft Teams 与其广受欢迎的 Office 办公软件相捆绑，消除了 Microsoft Teams 面临的竞争。

Microsoft Teams 是一款基于聊天的智能团队协作工具，可以同步进行文档共享，并为成员提供包括语音、视频会议在内的即时通讯工具。而 Slack Technologies 也运营着类似的产品。

微软将 Microsoft Teams 与 Office 相捆绑意味着，有数百万用户被迫安装 Microsoft Teams，且无法删除。随后，欧盟向微软的竞争对手发出了一份问卷调查：Microsoft Teams 与 Office 的捆绑是否会给微软带来更大的影响力？

分析人士今日称，欧盟委员会此次决定对微软展开正式的反垄断调查，突显了欧盟打击大型科技公司反竞争行为的决心。之前，苹果、谷歌和 Meta 等都因涉嫌反竞争行为遭到调查。

今年 4 月曾有报道称，微软将停止强迫其客户在其设备上自动安装 Teams。但知情人士今日称，欧盟委员会与微软之间的谈判陷入停滞，原因微软做出的让步还不够充分。此外，双方在 Teams 的定价方面也存在分歧。

知情人士还称，当前双方的谈判主要集中在“微软如何才能避免被正式调查”，但实际情况是，调查似乎不可避免。

微软对此表示：“我们将继续与欧盟委员会合作，并对务实的解决方案持开放态度，以解决欧盟的担忧，并更好地服务于客户。”

而欧盟表示：“对于这起投诉的评估正在进行中。”

在过去的十年间，微软因捆绑等做法，已被欧盟罚款 22 亿欧元（约合 26 亿美元）。除了 Slack Technologies，提供类似于微软 Teams 应用的其他公司还包括 Zoom Video Communications、谷歌、Meta 和思科等。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。