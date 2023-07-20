vivo Pad Air 平板电脑通过国家质量认证，支持 44W 快充

IT之家 7 月 20 日消息，近日一款型号为“PA2353”的平板电脑通过了国家质量认证，支持 44W 快充，预计为 vivo Pad Air。

据IT之家此前报道，vivo Pad Air 已经出现在 Google Play 支持的设备列表中，不过配置信息暂未公布。数码设备中，Air 系列通常定位为入门款产品，预计 vivo 新品为 vivo Pad 2 的减重版。

vivo Pad 2 于今年 4 月发布正式发布，该产品搭载天玑 9000 处理器，正面配备一块 12.1 英寸 2.8K 显示屏，支持 144Hz 刷新率，支持 HDR10 显示。此外，该产品内置 10000mAh 大电池，支持 44W 有线快充。

vivo Pad 2

其他方面，vivo Pad 2 配备了四个扬声器和两个高音扬声器，后置 13MP + 2MP 双摄像头，前置 8MP 摄像头。

目前，vivo 官方暂未公布 vivo Pad Air 的产品信息，预计这款新品将于近期与大家见面。

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