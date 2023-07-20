3699 元起，荣耀智慧屏 5 今日首销：开关机无广告、240Hz 刷新率

IT之家 7 月 20 日消息，荣耀智慧屏 5 今日正式开售，65英寸版本和 75 英寸首发价分别为 3699 元和 4899 元。

主要卖点

1，48Hz-144Hz 可变刷新率，最高 240Hz（通过 DLG 技术降低清晰度提升刷新率）

2，无频闪护眼

3，行业首款 50MP 磁吸式 AI 超广角摄像头

4，投屏技术及其相关功能

5，开关机无广告

主要缺点

1，不支持杜比视界 / 全景声 / HDR VIVID 解码

2，无 Wi-Fi 6

3，无控光分区，亮度 300nit（典型值）

IT之家查询获悉，荣耀智慧屏 5 搭载了 4K 旗舰芯片 MT9653，拥有 3+32GB 存储，是首款通过腾讯 START 云游戏最高级别四星认证的智慧屏。

这款电视采用 4K 240Hz 大屏，具备 10.7 亿色深、92% DCI-P3 色域、△ E≈2 以及超过 98% 的超高屏占比，支持 4K HDR10 高动态范围解码，同时应用了最新的 AI-PQ 画质增强技术和 AI-SR 超分辨率技术，有效提升画质。

它还拥有专属游戏模式，拥有 HDMI 2.1 等丰富接口，配备 4 个扬声器，而且还支持从 48Hz-144Hz 的全程 VRR 可变刷新率，同时还支持 240Hz 疾速高刷模式，毫秒级低延时。

此外，荣耀智慧屏 5 也是首款搭载 MagicOS 的智慧屏产品，拥有通话共享、应用接续、精彩回录、投屏分屏等功能，同时还配备了一颗 5000 万 AI 超广角摄像头，支持体感健身、体感游戏。

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