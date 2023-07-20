股票回报率超 1000%，报道称纳德拉薪酬超过 10 亿美元

IT之家 7 月 20 日消息，根据彭博社报道，微软首席执行官萨蒂亚・纳德拉（Satya Nadella）薪酬在生成式 AI 的助推下，包含股权赠款、薪金、花红及股息等在内，总薪酬收入已经超过 10 亿美元（IT之家备注：当前约 72.3 亿元人民币）。

而其中最大的一笔进项是纳德拉所持有的微软股票，自 2014 年担任微软首席执行官以来，这些股票的回报率已经超过 1000%。

IT之家注：彭博社并没有将支出和私人投资计算在内。监管文件显示，他多年来赠送了价值 2000 万美元的股票，但没有披露受益人。

微软发言人弗兰克・肖（Frank Shaw）通过电子邮件表示，纳德拉“没有 10 亿美元或以上的净资产”他拒绝进一步置评。

纳德拉最具变革性的举措可能是该公司对 OpenAI 及其 ChatGPT 机器人的数十亿美元投资，一位高级管理人员称之为“Windows 95 时刻”，指的是近三十年前发布的巨大成功的软件，让微软领先于 Alphabet Inc.等竞争对手。

微软日前公布 Bing Chat Enterprise 和 Microsoft 365 Copilot 两款产品的定价之后，公司股价创新历史新高，当日每股价格报 359.49 美元，上涨将近 3.98%，盘中刷新 52 周最高点，达到 366.78 美元。

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